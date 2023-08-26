Москва 26 августа 2023, 10:40 Москва продаст с молотка 122 места в подземном паркинге Москва выставила на продажу 122 места на подземной парковке в Таганском районе Сайт мэра и правительства Москвы

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Власти реализуют на аукционе более сотни парковочных мест на подземной автостоянке. Она расположена рядом со станцией метро «Пролетарская», сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город выставил на торги 122 машино-места общей площадью более 1,8 тысячи квадратных метров в охраняемом подземном паркинге», — уточнил он.

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Гаман отметил, что парковка находится в жилом доме на улице Мельникова. Площадь объектов составила от 13,7 до 33,9 квадратного метра.

В аукционе смогут участвовать физические лица и предприниматели. Для этого необходимо подать заявку до 4, 5 и 11 сентября в зависимости от желаемого объекта. Торги проведут на электронной площадке «Росэлторг» поэтапно: 7, 8 и 9 сентября.

По словам гендиректора Центра управления городским имуществом Дмитрия Рябова, автостоянка расположена в 10 минутах ходьбы от «Пролетарской», из нее есть удобный выезд на Волгоградский проспект. Паркинг оснащен всеми необходимыми коммуникациями.

Подробнее ознакомиться с лотами можно на инвестиционном сайте столицы и официальном сайте Центра управления городским имуществом.

Ранее пять коммерческих помещений выставили на торги в разных районах Москвы. Все они расположены в транспортной доступности.