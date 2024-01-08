Москва 08 января 2024, 13:18 Москва продаст с молотка 10 машино-мест в районе Якиманка Пуртов: в центре Москвы выставили на торги 10 машино-мест Freepik

Читать 360tv в

В центральном округе Москвы выставили на аукцион десяток парковочных мест. Многоуровневая подземная стоянка с лотами находится в районе Якиманка, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

«Участие в торгах может стать оптимальным решением для тех, кто хочет приобрести парковочное место в столице, в том числе в центральных районах», — отметил он.

Реклама

Паркинг расположен на подземных этажах жилого дома № 14 на улице Донской. Неподалеку от автостоянки есть выезд на Ленинский проспект и Садовое кольцо. Рядом размещены автосервисы, мойки, шиномонтаж и автозаправочная станция.

Пуртов уточнил, что открытый аукцион состоится 23 января. Желающим принять участие в онлайн-торгах нужно подать заявку до 16 января. Для этого необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва также выставила на торги 38 парковочных мест в районе Восточное Измайлово. Подать заявки можно с 17 по 23 января. Аукцион состоится с 26 января по 1 февраля.