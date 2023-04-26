Москва 26 апреля 2023, 14:45 Москва продала рекордное количество нежилой недвижимости с начала года Заммэра Ефимов: у Москвы купили рекордное количество объектов нежилой недвижимости Pxhere

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Представители бизнеса и жители Москвы купили у города 550 нежилых объектов за первый квартал 2023 года. Это количество стало рекордом для столичных торгов,отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За январь — март 2023 года горожане и предприниматели приобрели у города 550 зданий, помещений и машино-мест общей площадью почти 110 тысяч квадратных метров — это почти на 50 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го. Текущий показатель является рекордным за все время проведения столичных торгов», — отметил он.

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По словам Ефимова, таких результатов во многом удалось достичь за счет того, что процедуру реализации городского имущества перевели в электронный формат. Теперь в онлайн-режиме проходят все этапы: от подачи заявки на участие в торгах до регистрации права собственности на купленную недвижимость. Повлияло и увеличение числа доступных лотов.

Кроме того, интерес к городской недвижимости вырос за счет возможности купить объекты дешевле, чем определили независимые оценщики при выставлении на аукционы, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он уточнил, что через продажу без объявления цены реализовали 82 объекта. Их стоимость назначили сами покупатели.