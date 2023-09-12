Москва 12 сентября 2023, 09:50 Москва приступила к тестированию детекторов для лучевого оборудования Москва приступила к тестированию уникального рентген-оборудования Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве ученые приступили к разработке прототипа детектора для рентген-оборудования. В основу технологий легли перовскитные фотопреобразователи. Это уникальные материалы, которые трансформируют излучение в электрический сигнал. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

«Благодаря технологии производители смогут не зависеть от поставок импортного оборудования, а значит, доступность медицинских исследований повысится», — подчеркнули в ведомстве.

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Кроме этого, высокая чувствительность новых детекторов снизит лучевую нагрузку на пациента. Прототип уникального оборудования нового поколения разработали ученые центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения совместно с университетом науки и технологий «МИСиС».

После тестирования специалисты планируют приступить к собственному производству детекторов.

Ранее стало известно, что новые передвижные установки для рентгена закупили в МОНИКИ.