12 сентября 2023, 09:50
Москва приступила к тестированию детекторов для лучевого оборудования
Москва приступила к тестированию уникального рентген-оборудования
В Москве ученые приступили к разработке прототипа детектора для рентген-оборудования. В основу технологий легли перовскитные фотопреобразователи. Это уникальные материалы, которые трансформируют излучение в электрический сигнал. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
«Благодаря технологии производители смогут не зависеть от поставок импортного оборудования, а значит, доступность медицинских исследований повысится», — подчеркнули в ведомстве.
Реклама
Кроме этого, высокая чувствительность новых детекторов снизит лучевую нагрузку на пациента. Прототип уникального оборудования нового поколения разработали ученые центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения совместно с университетом науки и технологий «МИСиС».
После тестирования специалисты планируют приступить к собственному производству детекторов.
Ранее стало известно, что новые передвижные установки для рентгена закупили в МОНИКИ.
Здравоохранение
Медицина
Москва 2023
Реклама
Реклама