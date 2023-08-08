08 августа 2023, 18:21
Москва приняла в собственность более 100 заброшенных объектов
Гаман: Москва приняла в собственность более 100 бесхозяйных объектов с начала года
Столичные власти оформили в собственность города свыше 100 заброшенных объектов с января по август. Общая площадь недвижимости составила около 130 тысяч квадратных метров, сообщил глава департамента горимущества Москвы Максим Гаман.
Он уточнил, что это 74 здания и 32 элемента инженерной инфраструктуры.
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«Благодаря этому сооружения можно будет вовлечь в хозяйственный оборот, а коммунальные объекты обслуживать надлежащим образом» — добавил Гаман.
По его словам, за шесть прошедших месяцев в суды подали 246 заявлений, чтобы признать права собственности города на бесхозяйные объекты.
В первом полугодии столица оформила в собственность фонтан, площадь которого составила 1,4 тысячи «квадратов». Он расположен в сквере Девичьего поля в Хамовниках рядом с Новодевичьим монастырем.
На Пресненском Валу признали право собственности города на двухэтажное здание более чем в 1,3 тысячи квадратных метров.
В районе Выхино-Жулебино городу перешло три постройки общей площадью 1,1 тысячи «квадратов» у «Лермонтовского проспекта».
Ранее более четырех тысяч «квадратов» самостроя снесли на востоке Москвы с апреля по июнь. В основном это заборы, бытовки и ограждающие конструкции.
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