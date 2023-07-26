Москва 26 июля 2023, 17:27 Москва представила новые программы поддержки для предпринимателей Две новые программы поддержки разработали для московских предпринимателей Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице у бизнесменов появилось больше возможностей для развития, так как власти расширили программу поддержки. Теперь им доступны бонусы для продвижения онлайн-объявлений и бесплатный дизайн при заказе наружной рекламы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы продолжаем реализовывать наши партнерские программы. Их основная цель — помочь предпринимателям в продвижении бизнеса, повышении узнаваемости продукции, поиске новых клиентов», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

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С начала июля начали реализовывать совместные программы с сайтом онлайн-объявлений. Они способствуют активному продвижению товаров и наращиванию клиентской базы. ИП и компании, сотрудничая с «Авито Товары», могут получить бонусы — до 60% от внесенной за тариф суммы. Ими можно оплачивать услуги по продвижению.

Бонусы начнут копиться при платеже от тысячи рублей в течение 90 дней после первого пополнения.

Кроме того, бизнесмены, работающие с «Авито Услуги», получат бонусы на продвижение в течение трех месяцев после первого начисления для оплаты услуг по продвижению. Заявку на участие можно подать онлайн.

«Сейчас на площадке работают около 4,4 миллиона человек, многие продвигают там свои товары и услуги», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Помимо этого, программа «Реклама от рубля» поможет прорекламировать товары и услуги на экранах в 32 городах страны с помощью маркетплейса Vdooh. Также предприниматели могут получить бесплатный дизайн и 10 тысяч бонусных рублей для оплаты кампании по продвижению. Предложением можно воспользоваться до 30 сентября.

Ранее Москва заняла первую строчку рейтинга РЦК по итогам нацпроекта «Производительность труда».