05 декабря 2023, 09:59
Москва получила наивысший кредитный рейтинг
«Эксперт РА» присвоило Москве наивысший кредитный рейтинг
Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Москве наивысший показатель кредитоспособности по национальной шкале. Это связано с высоким уровнем экономики в городе, умеренно высокой степенью инвестиционной привлекательности, пояснила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.
«Аналитики отметили сбалансированную денежно-кредитную политику правительства Москвы и динамичное развитие экономики города. Она вернулась на траекторию устойчивого роста после периода неопределенности, связанного с санкционным давлением недружественных стран», — отметила она.
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Зяббарова добавила, что в городе высокими темпами растет промышленное производство, динамично развивается малое и среднее предпринимательство, а также стабильной остается ситуация на рынке труда.
Кроме этого, в ближайшее время ожидается и рост доходов московского бюджета. По сравнению с 2022 годом, текущий покажет на 12% больше.
Также специалисты подчеркнули, что объем инвестиций в основной капитал столицы по итогам прошлого года вырос на 2,2% по сравнению с 2021-м и составил 5,9 триллиона рублей, а в первом полугодии текущего года на 5% увеличились инвестиции. К концу года он должен показать на 7,5% больше.
Помимо вышеперечисленного, «Эксперт РА» присвоил кредитные рейтинги на уровне ruAAA облигациям города 72, 73 и 74-го выпусков и зеленых облигаций Москвы для населения.
Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг компании «Мособлэнерго» на уровне АА+ «Стабильный».
Москва 2023
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