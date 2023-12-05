Москва 05 декабря 2023, 09:59 Москва получила наивысший кредитный рейтинг «Эксперт РА» присвоило Москве наивысший кредитный рейтинг Сайт мэра и правительства Москвы

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Российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Москве наивысший показатель кредитоспособности по национальной шкале. Это связано с высоким уровнем экономики в городе, умеренно высокой степенью инвестиционной привлекательности, пояснила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

«Аналитики отметили сбалансированную денежно-кредитную политику правительства Москвы и динамичное развитие экономики города. Она вернулась на траекторию устойчивого роста после периода неопределенности, связанного с санкционным давлением недружественных стран», — отметила она.

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Зяббарова добавила, что в городе высокими темпами растет промышленное производство, динамично развивается малое и среднее предпринимательство, а также стабильной остается ситуация на рынке труда.

Кроме этого, в ближайшее время ожидается и рост доходов московского бюджета. По сравнению с 2022 годом, текущий покажет на 12% больше.

Также специалисты подчеркнули, что объем инвестиций в основной капитал столицы по итогам прошлого года вырос на 2,2% по сравнению с 2021-м и составил 5,9 триллиона рублей, а в первом полугодии текущего года на 5% увеличились инвестиции. К концу года он должен показать на 7,5% больше.

Помимо вышеперечисленного, «Эксперт РА» присвоил кредитные рейтинги на уровне ruAAA облигациям города 72, 73 и 74-го выпусков и зеленых облигаций Москвы для населения.

Ранее аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг компании «Мособлэнерго» на уровне АА+ «Стабильный».