Москва 14 апреля 2023, 12:55 Москва получила Гран-при премии «Умный город» Собянин: Москва получила Гран-при премии «Умный город» за вклад в развитие цифровизации РИА «Новости»

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Москва получила Гран-при первой национальной премии «Умный город». Награды в разных номинациях взяли сразу сразу восемь столичных проектов за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Сергей Собянин.

«Призерами первой национальной премии „Умный город“ стали восемь столичных проектов. Всего оргкомитет рассмотрел больше 200 проектов из 51 субъекта России. Церемония награждения состоялась 13 апреля в Красноярске», — отметил он.

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В число проектов, которые взяли награды в разных номинациях, вошел «Цифровой двойник Москвы». Это точная 3D-копия столицы, которая включает в себя все здания и объекты города. Такой макет помогает планировать строительство, а также следить за реализацией значимых проектов.

Награду за лучшее решение для обеспечения комфорта маломобильных граждан получил метрополитен Москвы. А сервисы «Мои платежи» и «Получение и оплата ЕПД» отметили за то, что они помогают людям вовремя получать и оплачивать счета за коммуналку.

Также награды получили туристический сервис Russpass, сервис «Запись к врачу», инвестиционный портал, электронная модель территориальной схемы обращения с отходами и видеоаналитика в системе видеонаблюдения города.