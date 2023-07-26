26 июля 2023, 10:41
Москва получила более трех миллионов медизделий для лечения стомы
Мэр Москвы Собянин: город получил по офсету более 3 миллионов медизделий для лечения стомы
Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» предоставил городу более трех миллионов медицинских изделий по офсетному контракту. Их применят в области лечения стомы у пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«В 2023-м в рамках реализации второго этапа офсетного контракта компания запустила новую производственную линию. К концу этого года предприятие планирует выйти на полную мощность и выпускать до восьми миллионов единиц продукции в год по 50 наименованиям», — написал он.
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Собянин подчеркнул, что это поспособствует полному обеспечению медицинских учреждений необходимыми изделиями.
Договор с резидентом заключили в конце 2019 года. По нему, инвестор локализовал производство в Москве, а город будет на протяжении восьми лет закупать продукцию на общую сумму в 8,6 миллиарда рублей.
Ранее Собянин сообщил, что изобретения столичных молодых инноваторов используют на атомных электростанциях.
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Сергей Собянин
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