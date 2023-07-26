Москва 26 июля 2023, 10:41 Москва получила более трех миллионов медизделий для лечения стомы Мэр Москвы Собянин: город получил по офсету более 3 миллионов медизделий для лечения стомы Сайт мэра и правительства Москвы

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Резидент Особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» предоставил городу более трех миллионов медицинских изделий по офсетному контракту. Их применят в области лечения стомы у пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В 2023-м в рамках реализации второго этапа офсетного контракта компания запустила новую производственную линию. К концу этого года предприятие планирует выйти на полную мощность и выпускать до восьми миллионов единиц продукции в год по 50 наименованиям», — написал он.

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Собянин подчеркнул, что это поспособствует полному обеспечению медицинских учреждений необходимыми изделиями.

Договор с резидентом заключили в конце 2019 года. По нему, инвестор локализовал производство в Москве, а город будет на протяжении восьми лет закупать продукцию на общую сумму в 8,6 миллиарда рублей.

Ранее Собянин сообщил, что изобретения столичных молодых инноваторов используют на атомных электростанциях.