Москва 17 июня 2023, 16:24 Москва подписала семь соглашений о сотрудничестве с регионами в сфере туризма на ПМЭФ Москва укрепила сотрудничество в области туризма с регионами и бизнесом на ПМЭФ Сайт мэра и правительства Москвы

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На ПМЭФ столица продемонстрировала успешные кейсы в области цифровизации туризма, сотрудничества города и турбизнеса, а также взаимодействия с другими субъектами РФ. Власти планируют расширять совместную с регионами работу, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Город активно занимается привлечением российских путешественников, восстанавливаясь после пандемии и адаптируясь к новым вызовам.

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По словам председателя комитета по туризму города Москвы Евгения Козлова, внутренний туризм — основа въездного турпотока. Доля гостей из других регионов, которые приезжали в Москву в прошлом году, составила 90% от всех туристов. Благодаря им гостиницы заполнены в достаточном объеме.

Кроме того, Москва укрепляет сотрудничество с партнерами из Китая, Ближнего Востока, Индии, стран ближнего зарубежья и увеличивает туристический поток по этим направлениям.

На форуме представители Мостуризма заключили четыре контракта в сфере туризма с правительствами Челябинской, Ростовской и Кировской областей, а также с властями Республик Карелии и Калмыкии.

Ранее Собянин заявил о восстановлении внутреннего туризма в Москве.