Эксклюзив 15 декабря 2023, 08:24 Москва под снегом. Последствия циклона «Ваня» сняли на видео Синоптик Тишковец: в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков

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В Москве под влиянием циклона «Ваня» выпала пятая часть месячной нормы осадков. Метеостанция на ВДНХ зафиксировала 11 миллиметров снега за сутки, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «360» показал последствия непогоды.

«Циклон „Ваня“ обрушился на Россию аномальными снегопадами. За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 миллиметров осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объема, в Тушино — восемь миллиметров, на Балчуге — девять миллиметров», — объявил синоптик.

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В Московской области, по словам Евгения Тишковца, самым заснеженным стал Долгопрудный — 17 миллиметров осадков. В Наро-Фоминске насчитали 15 миллиметров снега, в Коломне — 13 миллиметров. Синоптик сообщил, что в ближнем Подмосковье выпала треть декабрьской нормы.

Техника вышла на улицы Москвы, тракторы расчищали магистрали и местные проезды. В некоторых дворах застряли припаркованные на ночь машины. На кадры «360» попало спасение одной из них.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о комфортной для прогулок погоде в выходные. В субботу в Москве, по его прогнозу температура воздуха составит -3…-6 градусов.