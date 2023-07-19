Москва 19 июля 2023, 17:45 Москва пережила сильнейший ливень за последние полвека Синоптик Позднякова: москвичи пережили самый сильный дождь за последние 50 лет РИА «Новости»

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За 19 часов на Москву обрушилось более 68 миллиметров осадков, что превысило показатели полувековой давности. Об этом главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, с середины вторника и до утра среды сумма осадков составила 68,3 миллиметра в центре города, до 65,9 миллиметра на северо-востоке и до 62,5 миллиметра на юго-западе столицы.

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«До конца недели неблагоприятных явлений погоды не ждем. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь в отдельных районах. Прохладно. Средняя суточная температура воздуха отстает от нормы на 2-3 градуса: по ночам около 12-13, днем не выше 22-22», — пояснила Позднякова.

Ранее городские службы сообщили, что из-за московского ливня в городе повалило 57 деревьев, при этом получили повреждения 55 автомобилей.