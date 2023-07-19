19 июля 2023, 17:45
Москва пережила сильнейший ливень за последние полвека
Синоптик Позднякова: москвичи пережили самый сильный дождь за последние 50 лет
За 19 часов на Москву обрушилось более 68 миллиметров осадков, что превысило показатели полувековой давности. Об этом главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила в своем Telegram-канале.
По словам эксперта, с середины вторника и до утра среды сумма осадков составила 68,3 миллиметра в центре города, до 65,9 миллиметра на северо-востоке и до 62,5 миллиметра на юго-западе столицы.
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«До конца недели неблагоприятных явлений погоды не ждем. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь в отдельных районах. Прохладно. Средняя суточная температура воздуха отстает от нормы на 2-3 градуса: по ночам около 12-13, днем не выше 22-22», — пояснила Позднякова.
Ранее городские службы сообщили, что из-за московского ливня в городе повалило 57 деревьев, при этом получили повреждения 55 автомобилей.
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