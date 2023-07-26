26 июля 2023, 17:35
Москва пережила самый сильный ливень за всю историю метеонаблюдений
Метеоролог Позднякова: в Москве прошел самый сильный дождь за всю историю наблюдений
Сегодняшний ливень по интенсивности побил все рекорды. За неполный день в столице выпало больше половины месячной нормы, сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
«К 16 часам в Западном округе столицы выпало 45,6 миллиметра осадков», — уточнила она.
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Синоптик отметила, что это был самый сильный дождь, который когда-либо, был зафиксирован в Москве.
«Близкая, но меньшая сумма осадков выпала в далеком 1894 году, 42,5 миллиметра», — подчеркнула она.
Тем не менее осадки пойдут на спад уже в ближайшие часы. При этом еще несколько «заходов» дождя москвичам придется пережить. А после 20-21 часа дожди и вовсе прекратятся.
Ранее последствия мощного ливня в Москве вновь приобрели серьезные масштабы. Улицы превратились в бурлящие реки, по которым «плывут» автомобили. Очевидцы поделились кадрами дождевого апокалипсиса в соцсетях.
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