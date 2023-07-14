14 июля 2023, 13:30
Москва пережила самый дождливый и холодный день июля
Метеоролог Позднякова: четверг стал самым дождливым днем июля в Москве
Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за четверг, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, этот день стал также самым холодным в июле.
Синоптик подчеркнула, что температура воздуха в районе ВДНХ не превышала 16 градусов, а количество выпавших осадков достигло 21 миллиметра.
Всему виной фронт окклюзии, который обострился за счет порции тепла с юго-востока и увеличения температурных контрастов.
Татьяна Позднякова
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»
Также специалист добавила, что наиболее сильные дожди выпали в Зеленограде, где уровень осадков составил примерно 25 миллиметров.
В Подмосковье самый мощный дождь прошел в Дмитрове — там уровень осадков достиг 26 миллиметров.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что рабочая неделя в Москве закончится улучшением погоды. В дневное время воздух может прогреться до плюс 18 градусов из-за теряющего силу циклона.
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