Москва 14 июля 2023, 13:30 Москва пережила самый дождливый и холодный день июля Метеоролог Позднякова: четверг стал самым дождливым днем июля в Москве РИА «Новости»

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Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за четверг, сообщила в своем Telegram-канале ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, этот день стал также самым холодным в июле.

Синоптик подчеркнула, что температура воздуха в районе ВДНХ не превышала 16 градусов, а количество выпавших осадков достигло 21 миллиметра.

Всему виной фронт окклюзии, который обострился за счет порции тепла с юго-востока и увеличения температурных контрастов. Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

Также специалист добавила, что наиболее сильные дожди выпали в Зеленограде, где уровень осадков составил примерно 25 миллиметров.

В Подмосковье самый мощный дождь прошел в Дмитрове — там уровень осадков достиг 26 миллиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что рабочая неделя в Москве закончится улучшением погоды. В дневное время воздух может прогреться до плюс 18 градусов из-за теряющего силу циклона.