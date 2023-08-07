Москва 07 августа 2023, 09:47 Москва пережила самую жаркую «тропическую» ночь за лето Синоптик Леус: в Москве ночью зафиксировали самую высокую за лето температуру Сайт мэра и правительства Москвы

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На метеостанции ВДНХ 6 августа зафиксировали максимальные температурные показатели — +31,4 градуса. Пик жары пройден, на этой неделе температура воздуха начнет потихоньку снижаться, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«С большой долей вероятности можно говорить, что это значение станет самым высоким за все нынешнее лето», — уточнил он.

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По словам метеоролога, в Московской области сильнее всего жара накрыла Электросталь — +32,6 градуса, Клин, Можайск и Михнево, где столбики термометра показывали отметки +32,4 градуса.

Леус добавил, что 7 августа из-за влияния антициклона в Москве будет малооблачная, сухая и очень жаркая погода. В дневное время суток воздух прогреется до +30…+32 градусов. Ночью похолодает до +18 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +28…+33 градуса. В ночные часы — до +16 градусов.

Погоду будет сопровождать юго-восточный ветер со скоростью до 10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление упадет до 743 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Во вторник москвичам пообещали кратковременные дожди с грозами и до +25 градусов.

Ранее в Госдуме предложили сокращать рабочий день в жару. Авторы инициативы захотели обязать работодателя сокращать трудовой день на час при температуре воздуха от +28,5 градуса, на два — от +28,6 градуса, на четыре — от +29,1 градуса.