Москва 07 августа 2023, 15:49 Москва передала советам ветеранов 17 помещений в бессрочное пользование Москва передала советам ветеранов в восьми округах 17 помещений в бессрочное пользование Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва передала советам ветеранов в восьми округах 17 помещений на бессрочное пользование. Их общая площадь составляет более тысячи квадратных метров. Некоторые из них начнут работу уже в этом году, сообщил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

«За шесть месяцев этого года управам районов в восьми округах столицы в оперативное управление передали 17 помещений для размещения советов ветеранов», — сказал он.

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Гаман отметил, что этот шаг позволит общественным организациям работать с пожилыми людьми в более комфортных условиях.

Больше всего помещений отдали на юге, юго-востоке и севере столицы. Кроме этого, здание на юго-востоке Москвы почти готово открыть свои двери. Туда в ближайшее время завезут мебель и необходимое оборудование.

Самый большой объект передали управе района Некрасовка. Он расположен по адресу: улица Рождественская, дом № 21, корпус 6.

Ранее в Сергиевом Посаде состоялось заседание Совета ветеранов Росгвардии.