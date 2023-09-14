Москва 14 сентября 2023, 13:55 Москва передала еще два помещения центрам долголетия Центрам московского долголетия передали два помещения на севере и юге столицы Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Город передал еще два помещения центрам московского долголетия. Первое из них находится в Нагорном районе, второе — в Левобережном. Об этом сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

«Департамент городского имущества передал центрам московского долголетия еще два помещения на севере и юге столицы. Общая площадь объектов составляет более 1,8 тысячи квадратных метров», — сказал он.

Реклама

Ранее центрам московского долголетия передали девять помещений. Их общая площадь составила более 7,7 тысячи квадратных метров. Они находятся в Восточном, Северо-Западном, Центральном и Южном административных округах.

Кроме того, стало известно, что более полумиллиона человек за пять лет присоединились к программе «Московское долголетие».