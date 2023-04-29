Москва 29 апреля 2023, 17:14 Москва открыла сезон фонтанов Собянин: в Москве открыли сезон фонтанов Unsplash

Читать 360tv в

Сезон фонтанов открыли в Москве, отметил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге. Он уточнил, что за последние 10 лет в городе заработало более 80 новых фонтанов.

«Как обычно, накануне начала нового сезона все фонтаны тщательно промыты и прочищены. Специалисты заменили поврежденные трубы и насадки, настроили подсветку и системы управления. Подготовка к пуску самых больших фонтанов, например на ВДНХ или на Манежной площади, заняла до 20–25 дней», — отметил Собянин.

Реклама

В этом году фонтанам на Водоотводном канале потребовался капитальный ремонт. Речь идет об плавающих фонтанах, которые расположены по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста. Их не чинили ни разу с момента установки в 2005 году. Кроме технического обслуживания, в них заменили подвесные светильники — теперь фонтаны будут ярче и разнообразнее.

Гостей ВДНХ в этом году ждут более 20 фонтанов — их также привели в порядок. А керамический фонтан во внутреннем дворике павильона № 30 заработал впервые за последние 40 лет.

В «Царицыно» специалисты обновили светодинамический музыкальный фонтан, диаметр которого составляет 52 метра. В конструкции поменяли все внутренние системы, а также сделали фонтан более разнообразным и динамичным.