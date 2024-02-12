Москва 12 февраля 2024, 15:07 Москва оформила 140 договоров о передаче городу социально значимых объектов Бочкарев: в Москве оформили 140 договоров о передаче соцобъектов за 2,5 года Freepik

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Власти Москвы заключили 140 договоров с июля 2021 года, чтобы обеспечить город социально значимыми объектами. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В рамках этих договоров городу передается 264 социальных объекта на 106 820 мест. В их числе — 105 школ на 72 400 мест, 148 детских садов на 31 940 мест, семь поликлиник на 2480 посещений в смену, а также пять объектов улично-дорожной сети», — уточнил он.

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По его словам, до перехода на проектное финансирование девелоперы строили соцобъекты за счет собственных или кредитных средств, либо от продажи квартир. У такой схемы были недостатки: сроки сдачи задерживали; застройщик на любой стадии мог передумать; частое несоответствие городским требованиям.

В результате правительство Москвы разработало новые механизмы взаимодействия, благодаря чему мегаполис получил возможность планировать обеспеченность жилой застройки соцобъектами и контролировать сроки их строительства.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что у города появились полномочия по заключению договоров о строительстве и передаче в собственность города с правообладателями земельных участков, которые проводят комплексную жилую застройку.

«Сейчас ведется работа по оформлению еще 13 договоров на строительство 27 социальных объектов», — добавил Левкин.

С начала года порядка 20 ветхих домов расселили в Москве по программе реновации. Расселенные коснулось жилых зданий, расположенных в 14 районах.