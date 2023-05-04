Москва 04 мая 2023, 09:29 Москва обеспечила питьевой водой 18 садовых товариществ Москва профинансировала строительство водозаборных узлов для 18 садовых товариществ freepik.com

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Комплекс подачи воды для 18 садовых товариществ построили в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте мэра города со ссылкой на главу департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

Строительство водозаборных сооружений почти для двух десятков садовых товариществ москвичей оплатила столица.

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Они входят в ассоциацию СНТ «Ветеран» и располагаются рядом с городом Талдома.

«Здесь более трех тысяч участков. На их территории проживают почти 7,5 тысячи москвичей», — уточнил Жидкин.

Новые водозаборы оснащены технологичной аппаратурой, благодаря которой садовые товарищества будут снабжаться питьевой водой круглогодично.

Владимир Жидкин добавил, что на разработку проекта и возведение водозаборных узлов потратили свыше 136 миллионов рублей.

Москва выделяет бюджетные деньги на строительство дорожной и инженерной инфраструктуры в садовых товариществах жителей столицы в Подмосковье и других областях.