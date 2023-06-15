Москва 15 июня 2023, 18:56 Москва может выйти на рынок заимствований в 2025-2027 годах, заявил Собянин Собянин: Москва может выйти на рынок заимствований в 2025-2027 годах из-за реновации Фото: freepik.com

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Москве, возможно, придется выйти на рынок заимствований из-за высоких трат на программу реновации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, в этом году бюджету столицы не потребуются займы, но в ближайшие два-пять лет такие меры допустимы.

В 2025-2027 годах, возможно, придется выйти на рынок заимствования, не в связи с низкими доходами, а из-за того, что мы входим в фазу супервысоких трат на реновацию. Сергей Собянин Мэр Москвы

Собянин добавил, что во время реновации возникают огромные расходы, которые спустя время снижаются. Программа позже окупится в полном объеме, но на какое-то время понадобятся серьезные вложения. По его словам, это можно осуществить за счет уменьшения других направлений либо за счет заимствований.

Глава города также отметил, что дефицит бюджета Москвы в 2023 году носит технический характер, а по итогам года он может даже оказаться профицитным.

Ранее мэр Москвы подвел итоги первого дня на ПМЭФ-2023.