Москва 13 января 2024, 16:22 «Москва — мощный генератор важных событий». Собянин поздравил работников СМИ с Днем печати Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил московских журналистов с Днем печати Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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День российской печати отмечают 13 января. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех причастных с праздником, соответствующую телеграмму опубликовала пресс-служба столичного правительства.

Глава города назвал Москву центром отечественного медиапространства, где сконцентрированы редакции крупнейших печатных и электронных СМИ, информационных агентств, интернет-изданий. В них работают тысячи профессиональных журналистов, создающих каждый час материалы миллионам читателей, в том числе за границей.

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«А еще Москва — мощный генератор важных событий. Несмотря на трудности, наш мегаполис движется вперед: строит, открывает, обновляет, запускает, улучшает. И это само по себе является достойным инфоповодом», — отметил мэр.

Он добавил, что в наступившем году столица будет развивать крупные проекты. В том числе направленные на укрепление экономики, создание современной транспортной системы, а также займется обустройством комфортной городской среды.

«Значит, у столичных журналистов будет много интересных сюжетов, а у москвичей — хороших новостей», — подчеркнул Собянин.

Он поблагодарил журналистов за пристальное внимание к делам и заботам мегаполиса, за качественную информацию о событиях и планах Москвы, а также пожелал здоровья, благополучия и новых успехов в работе.

Председатель правительства Михаил Мишустин также поздравил работников российской печати с профессиональным праздником. Он назвал журналистику особенной профессией, которая во многом становится и образом жизни.