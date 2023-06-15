15 июня 2023, 16:33
Москва и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития
Собянин: Москва и Сбербанк договорились о сотрудничестве в сфере устойчивого развития
На Петербургском международном экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления российского Сбербанка Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
Ключевые направления взаимодействия столичных властей и Сбербанка определит региональная повестка устойчивого развития и распространения опыта в других российских городах. Стороны будут работать над улучшением экологии, снижением выбросов загрязняющих веществ и увеличением рационального водопотребления в Москве.
Реклама
Правительство и Сбербанк начнут реализовывать принципы экономики замкнутого цикла и увеличение доли утилизируемых отходов, а также планируется развивать инфраструктуру и культуру раздельного сбора мусора в Москве. Кроме того, стороны будут создавать совместные проекты, нацеленные на содействие занятости жителей столицы.
Ранее Собянин рассказал о росте населения Москвы.
Сбербанк
Работа
Сергей Собянин
Экология
Москва 2023
Реклама
Реклама