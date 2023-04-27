Москва 27 апреля 2023, 09:43 Москва и Индия заключили соглашение о сотрудничестве в области бизнес-туризма Москва заключила соглашение в сфере делового туризма с профильной ассоциацией из Индии Pxhere

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Во время бизнес-миссии с 21 по 25 апреля представители московской отрасли гостеприимства посетили различные города Индии. Они встретились с возможными партнерами и рассказали им о перспективах сотрудничества в области бизнес-туризма. В результате Москва заключила меморандум о взаимопонимании с ассоциацией индийских MICE-агентов, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

MICE — это область туриндустрии, которая связана с подготовкой и проведением корпоративных мероприятий. В рамках договора в Москве начнут обучение представителей туристической отрасли другой страны. После этого они станут амбассадорами Москвы в Индии.

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Кроме того, планируется наладить обмен аналитической информацией между государствами. Это поможет оценивать деловые туристические потоки и упростит выход на рынок Индии для компаний из Москвы.

«Индия — один из значимых партнеров Москвы в сфере гостеприимства, и мы заинтересованы в развитии наших отношений. Участники бизнес-миссии провели 1,3 тысячи переговоров и были тепло встречены зарубежными коллегами», — подчеркнула Сергунина.

За 2022 год Индия стала одним из лидеров среди стран дальнего зарубежья по количеству туристов, которые прибыли в Москву. При этом одной из самых популярных целей стали именно деловые визиты.