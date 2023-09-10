Москва 10 сентября 2023, 15:25 «Москва — эталон наблюдения». Памфилова высоко оценила организацию выборов мэра Глава ЦИК Памфилова назвала организацию наблюдения за выборами в Москве эталоном Сайт мэра и правительства Москвы

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Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова посетила Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы. Она отметила эталонный уровень наблюдения за выборами различного уровня в столице, сообщил ТАСС.

В финальный день голосования на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов глава ЦИК РФ Элла Панфилова ознакомилась с работой штаба. Там же состоялось заседание, на котором она обсудила процесс единого дня голосования.

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«Многие регионы принимают опыт Москвы, потому что Москва — эталон организации наблюдения», — подчеркнула Памфилова.

По ее словам, с каждым годом работа штаба меняется в лучшую сторону в интересах избирателей. Глава ЦИК поблагодарила всех московских добровольцев и наблюдателей.

Единый день голосования продлится до 10 сентября 20:00. Москвичи смогут очно и в электронном формате выбрать мэра, а также депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

Ранее рэпер Тимати пришел на избирательный участок для участия в выборах мэра Москвы. Артист решил проголосовать с помощью терминала электронного голосования.