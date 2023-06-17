Москва 17 июня 2023, 09:24 Москва четвертый раз возглавила рейтинг качества предоставления электронных госуслуг Москва стала первой в российском рейтинге качества предоставления электронных госуслуг Сайт мэра и правительства Москвы

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Сайт mos.ru вновь оказался в лидерах национального рейтинга по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Минэкономразвития России представило его на Петербургском международном экономическом форуме. Рейтинг составляли с учетом параметров, влияющих на качество предоставления электронных услуг. Речь идет о доступности получения полных и актуальных сведений о порядке предоставления услуги, удобстве подачи заявления и возможности следить за его статусом в личном кабинете.

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Москва на протяжении 12 лет развивает экосистему городских услуг и сервисов, ежегодно специалисты оцифровывают или совершенствуют больше сотни электронных услуг mos.ru. Создают новые функции, которые предлагают пользователи.

Сейчас на mos.ru. предоставляют больше 400 услуг и сервисов для решения практически любых повседневных задач. Среди наиболее популярных — «Электронный дневник школьника», «Электронная медицинская карта», «Прием показаний приборов учета воды и тепла», «Просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду, колледже». Москвичи чаще всего через электронные услуги записываются к врачу, в кружки и секции, а также оформляют пропуска на въезд грузового транспорта.

Ранее Дмитрий Григоренко предложил внедрять цифровые сервисы Подмосковья в других регионах России.