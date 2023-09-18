Москва 18 сентября 2023, 10:56 Московскую канатную дорогу закроют днем из-за учений спасателей Учения по отработке действий при ЧС проведут днем на Московской канатной дороге Фото: Пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы

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Московская канатная дорога будет недоступна для посетителей 18 сентября. Ее закроют из-за учений по отработке действий при чрезвычайных ситуациях, сообщили в пресс-службе спортивного комплекса «Воробьевы горы».

«На Московской канатной дороге пройдут учения по отработке действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Одна из таких учебных операций, организованная департаментом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, пройдет сегодня», — говорится в сообщении.

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Во время учений специалисты отработают приемы по спасению пассажиров в случае ЧС над Москвой-рекой.

В пресс-службе отметили, что во время тренировки в первую очередь спасатели учатся взаимодействовать с различными службами, их координировать.

«И хотя какие-либо нештатные ситуации на канатной дороге в принципе исключены, спасатели должны быть готовы оказать помощь в любой момент», — добавили представители спорткомплекса «Воробьевы горы».

Учения продлятся до 15:00, а с 16:00 Московская канатная дорога возобновит работу.

Ранее спасатели и пожарные Щелкова провели учения по реагированию и ликвидации ЧС в гипермаркете «Глобус». По сюжету в магазин попали обломки сбитого беспилотника, покупатели и сотрудники срочно эвакуируются из здания.