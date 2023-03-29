Москва 29 марта 2023, 18:02 Московскому телецентру «Останкино» присвоили статус технопарка

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Главному телевизионному центру страны «Останкино» присвоили статус технопарка со специализацией разработки теле- и видеоконтента. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на сайт мэра столицы Сергея Собянина.

Отмечается, что инвестиции в реализацию данного проекта составили 1,4 миллиарда рублей.

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Как сообщило Utro.ru, в планы развития технопарка входит модернизация студийного комплекса и закупка нового оборудования для создания контента, предназначенного для российских каналов.