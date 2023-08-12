Москва 12 августа 2023, 12:20 Московскому парку Горького исполнилось 95 лет Мэр Москвы Сергей Собянин: парку имени Горького исполнилось 95 лет РИА «Новости»

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С момента открытия парка Горького прошло 95 лет. Свой юбилей он отметил в субботу, 12 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это настоящая легенда, любимое место отдыха целых поколений москвичей и гостей города. Переживший Великую Отечественную войну, в 1990-е годы парк Горького чуть было не утратил свое архитектурное наследие, превратившись в парк аттракционов», — отметил он.

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Глава города добавил, что в 2011 году специалисты приступили к его масштабной реконструкции. Вход сделали бесплатным, демонтировали старые аттракционы, создали аллеи и площадки для прогулок, а также разбили газоны и цветники. Кроме того, многим объектам вернули исторический облик.

В 1928 году президиум Моссовета решил создать на месте бывшей сельскохозяйственной выставки парк. Спустя год Бетти Глан заступила на должность директора парка. В итоге парк стал первым общественным пространством Москвы, где посетители могли и отдохнуть, и оздоровиться, и приобщиться к культуре. Там открыли городок аттракционов, кинотеатр, парашютную вышку. В 1932 году парк стал центральным и получил название в честь писателя Максима Горького.

Ранее в преддверии юбилея парка Горького на арке его главного входа установили арт-инсталляцию «Время вперед». Она будет олицетворять прошлое, настоящее и будущее культового места.