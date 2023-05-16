Москва 16 мая 2023, 12:07 Московское предприятие займется производством карт для систем ИИ Овчинский: в Москве запустят производство карт для искусственного интеллекта РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские карты для работы искусственного интеллекта готовы к запуску в производство. Их будут использовать в системах видеонаблюдения, распознавания лиц, идентификации транспортных средств, контроля размещения товаров. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политике Владислава Овчинского.

На столичных предприятиях наращивают производство электроники. При этом многие изделия выполнены по собственным технологиям.

Реклама

Так, московской компании «АТБ Электроника» удалось разработать встраиваемые в материнскую плату карты, с помощью которых можно решать задачи искусственного интеллекта. Речь идет о запуске необходимых алгоритмов для распознавания, анализа, визуализации и вывода информации.

Сотрудники предприятия уже приступили к тестированию выпущенных образцов.

«Начало серийного производства намечено на первый квартал 2024 года», — уточнил Овчинский.

По словам генерального директора компании Романа Дементьева, разрабатывать карты для ИИ начали год назад из-за повышенного запроса партнеров.

«Можно предполагать, что через несколько лет ни одно предприятие Москвы не сможет работать без использования искусственного интеллекта, поэтому мы видим для себя в этом направлении огромный потенциал», — добавил он.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на международных рынках наблюдается интерес к продукции российских производителей 3D-принтеров.