Москва 02 августа 2023, 14:20 Московское предприятие разработало бесконтактный датчик осадков для тепличных хозяйств Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания «Лаборатория инженерных систем», выпускающая интеллектуальное оборудование для тепличных комплексов и фермерских хозяйств, разработала бесконтактный датчик осадков. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он пояснил, что датчики осадков используют в системах автоматического управления микроклиматом промышленных теплиц, полива полей, садов и огородов, а также в работе умных домов. Раньше такие приборы поставляли на российский рынок из Европы, сказал Овчинский.

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«Столичное предприятие „Лаборатория инженерных систем“ разработало устройство, которое по многим параметрам превосходит импортные аналоги», — отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По его словам, отечественный датчик определяет интенсивность осадков и обладает высокой точностью. Устройство адаптировали к особенностям сурового российского климата.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сейчас прибор проходит комплексное тестирование. Запустить серийное производство компания планирует в сентябре 2023 года, сообщил Овчинский.

Датчик от московской организации позволяет регулировать температуру в теплицах за счет открытия и закрытия специальных форточек. Это защищает культуры от гибели. Устройство также можно интегрировать в интеллектуальный комплекс «умный дом», чтобы системы снеготаяния и антиобледенения кровли запускались автоматически.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор «Лаборатории инженерных систем» Игорь Соколов назвал отличительной особенностью прибора бесконтактное измерение осадков. Кроме того, долгое время датчик почти не нужно обслуживать технически.

«Это снижает затраты на профилактические поверочные работы и обеспечивает удобство эксплуатации», — подчеркнул Соколов.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва приобрела статус города с развитым производством. В столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, на этих предприятиях трудятся более 720 тысяч человек.

В городе производят одежду, лекарства, косметику, мебель, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. Кроме того, в Москве активно внедряют инновации.