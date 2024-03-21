Москва 21 марта 2024, 07:22 Столичная компания «Микро-ВИС» получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания «Микро-ВИС», которая специализируется на выпуске радиотехнических систем наземной, спутниковой и космической связи, получила статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Предприятие сосредоточено на разработке импортозамещающих СВЧ-устройств (техника, основанная на использовании сверхвысоких частот), которые в большинстве случаев не имеют российских аналогов.

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Помимо использования продукции компании в обеспечении различных видов связи, она применяется в радиолокации, радионавигации, высокоскоростных системах передачи данных, дистанционном зондировании земли и радиомониторинге окружающей среды.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

За семь лет предприятие, состоящее из 75 человек, произвело аппаратуры на сумму более двух миллиардов рублей. Компания также намерена заняться развитием телекоммуникационных систем.

«Опытные партии устройств для приема и передачи сигналов СВЧ-диапазона уже направлены одному из крупнейших российских операторов сотовой связи», — уточнил Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Фирма осуществляет поставки таких приборов, как преобразователи частоты, многоканальные усилители мощности, коммутаторы различной размерности и коммутационные матрицы, широкодиапазонные приемники, генераторы шума СВЧ и прочие высокочастотные устройства.

Они применяются для передачи информации на дальние расстояния и не имеют отечественных аналогов.

«Получение статуса резидента ОЭЗ „Технополис Москва“ позволит компании значительно снизить налоговую нагрузку и направить высвободившиеся средства на повышение эффективности производства», — отметил генеральный директор компании Сергей Кан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что резидентами особой экономической зоны «Технополис Москва» на данный момент стали более 100 компаний. ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов.