Москва 17 ноября 2023, 11:26 Московское предприятие нарастило объем производства средств защиты на 45% Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания «Пожхимзащита», занимающаяся производством спасательных средств защиты, с января по октябрь 2023 выпустила на 45% продукции больше, чем за такой же период прошлого года. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, «Пожхимзащита» уже на протяжении 14 лет производит продукцию, которую используют в пожарной и промышленной безопасности и при разных чрезвычайных ситуациях. На заводе разработали и наладили серийное производство более 50 видов изделий. Многие товары предприятия запатентованы и не имеют аналогов в России.

С января по октябрь текущего года там выпустили свыше 250 тысяч средств защиты, спасения, пожаротушения и оповещения, что на 45 процентов больше показателей аналогичного периода 2022-го». Владислав Овчинский

Предприятие выпускает промышленные респираторы и противогазы, дыхательные устройства, защитные костюмы и другие высокотехнологичные изделия. Одним из востребованных товаров «Пожхимзащита» является универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель. Им успешно воспользовались при пожарах и ЧС уже более 270 раз.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Коммерческий директор компании Константин Калужин отметил, что средства защиты и спасения пользуются спросом как на предприятиях, так и среди обычных людей.

«Наша компания в рамках программы импортозамещения расширяет ассортимент продукции, чтобы удовлетворить потребности рынка, повышает ее надежность и эффективность, оказывает услуги по практическому обучению на местах», — подчеркнул он.

В Москве функционируют свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них работают более 720 тысяч человек. Каждый год в столице запускают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.