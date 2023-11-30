Москва 30 ноября 2023, 16:42 Московское метро признали самым чистым в России Дептранс: международная ассоциация признала метро Москвы самым чистым в России РИА «Новости»

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Московский метрополитен признали самым чистым в России. Рейтинг составила Международная ассоциация «Метро». Об этом сообщил в Telegram-канале глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«Мы с особым вниманием следим за качеством уборки и дезинфекции в городском транспорте по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал Ликсутов.

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Оценку производили на основании 11 критериев. Особое внимание уделяли использованию профессионального клинингового оборудования и специализированных моющих средств.

Помимо Москвы в лидеры по чистоте вошли метрополитены Самары и Новосибирска.

А ранее вице-спикер Московской городской Думы Степан Орлов объяснил важность реставрации станций метро. Он подчеркнул, что нужно воспринимать станции метро не только как транспортные узлы, но и как носители культурной ценности.