30 ноября 2023, 16:42
Московское метро признали самым чистым в России
Дептранс: международная ассоциация признала метро Москвы самым чистым в России
Московский метрополитен признали самым чистым в России. Рейтинг составила Международная ассоциация «Метро». Об этом сообщил в Telegram-канале глава дептранса столицы Максим Ликсутов.
«Мы с особым вниманием следим за качеством уборки и дезинфекции в городском транспорте по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — рассказал Ликсутов.
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Оценку производили на основании 11 критериев. Особое внимание уделяли использованию профессионального клинингового оборудования и специализированных моющих средств.
Помимо Москвы в лидеры по чистоте вошли метрополитены Самары и Новосибирска.
А ранее вице-спикер Московской городской Думы Степан Орлов объяснил важность реставрации станций метро. Он подчеркнул, что нужно воспринимать станции метро не только как транспортные узлы, но и как носители культурной ценности.
Метро
Москва 2023
Дептранс Москвы
Максим Ликсутов
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