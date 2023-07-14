14 июля 2023, 08:47
Московское Агентство креативных индустрий поддержало более четырех тысяч предпринимателей
Собянин рассказал об итогах трехлетней работы московского Агентства креативных индустрий
Агентству креативных индустрий исполнилось три года. Компания занимается разработкой проектов для творческих бизнесменов, поддержкой ярмарок современного искусства, а также выдает гранты на обучение и оборудование, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«За это время АКИ поддержало свыше четырех тысяч предпринимателей, провело порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов», — уточнил он.
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Глава города отметил, что более 26% креативного сектора РФ работают именно в столице. Самая активная часть его развития — дизайн, мода, легкая промышленность, кино и анимация.
АКИ оказало поддержку таким крупным ярмаркам современного искусства, как blazar, Cosmoscow и «Арт Москва». Собянин добавил, что в этом месяце запустили первую в стране интернет-площадку для дизайнеров и производителей материалов из разных стран — платформу «Центр материалов». В апреле открыли курс, на котором обучают интеллектуальному праву московских топ-менеджеров сферы креативных индустрий «ПРО.Креатус». Сейчас набирают второй поток.
По словам мэра, Агентство в 2022-м выделило 300 миллионов рублей для более чем половины кинотеатров Москвы. Это позволило городу сохранить важную досуговую инфраструктуру.
Ранее клуб Business Update открыл первое офлайн-пространство в центре Москвы.
Бизнес
Сергей Собянин
Москва 2023
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