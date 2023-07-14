Москва 14 июля 2023, 08:47 Московское Агентство креативных индустрий поддержало более четырех тысяч предпринимателей Собянин рассказал об итогах трехлетней работы московского Агентства креативных индустрий Сайт мэра и правительства Москвы

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Агентству креативных индустрий исполнилось три года. Компания занимается разработкой проектов для творческих бизнесменов, поддержкой ярмарок современного искусства, а также выдает гранты на обучение и оборудование, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«За это время АКИ поддержало свыше четырех тысяч предпринимателей, провело порядка 40 крупных мероприятий и конкурсов», — уточнил он.

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Глава города отметил, что более 26% креативного сектора РФ работают именно в столице. Самая активная часть его развития — дизайн, мода, легкая промышленность, кино и анимация.

АКИ оказало поддержку таким крупным ярмаркам современного искусства, как blazar, Cosmoscow и «Арт Москва». Собянин добавил, что в этом месяце запустили первую в стране интернет-площадку для дизайнеров и производителей материалов из разных стран — платформу «Центр материалов». В апреле открыли курс, на котором обучают интеллектуальному праву московских топ-менеджеров сферы креативных индустрий «ПРО.Креатус». Сейчас набирают второй поток.

По словам мэра, Агентство в 2022-м выделило 300 миллионов рублей для более чем половины кинотеатров Москвы. Это позволило городу сохранить важную досуговую инфраструктуру.

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