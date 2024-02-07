Москва 07 февраля 2024, 15:47 Московским стартапам и высокотехнологичным компаниям упростили доступ к мерам поддержки Мэр Москвы Собянин: стартапам и компаниям стало проще получить доступ в реестр Freepik

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В Москве упростили доступ к мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Раньше для вступления в специальный городской реестр надо было соответствовать минимум двум из трех критериев. Теперь достаточно одного», — отметил он.

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Мэр уточнил, что речь идет о таких требованиях, как патенты на изобретения, полезные модели или программное обеспечение, инвестиции в исследования или разработки, а также привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса.

Собянин добавил, что сейчас реестр стартапов и высокотехнологичных компаний насчитывает 90 предприятий. Они могут подать заявки на получение грантов, кредитов на льготных условиях, консультации экспертов и другую поддержку, включая финансовую.

В Москве также возросло на 21% количество одобренных заявок на субсидии и гранты для экспортеров, работающих с дружественными странами. Помощь получили производители оборудования, IT-компании и другие предприятия.