Москва 22 августа 2023, 11:44 Московским предпринимателям помогут в развитии продаж на Ближнем Востоке Сергунина: Москва поможет экспортерам выйти на рынки стран Ближнего Востока Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский экспортный центр (МЭЦ) продолжит помогать бизнесменам взаимодействовать с партнерами из дружественных стран. Так, на Ближнем Востоке пользуются спросом столичные технологии, программное обеспечение и пищевые продукты, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

«Столичные предприниматели поучаствовали более чем в 30 деловых мероприятиях с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Бахрейна, Ирана, Катара и других государств», — уточнила она.

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Вице-мэр отметила, что при поддержке Москвы предпринимателям удалось заключить контракты более чем на 1,1 миллиарда рублей. В частности, производители 3D-принтеров, медицинских сканеров и стоматологических симуляторов, разработчики VR-решений для фармацевтических складов и другие компании начали поставки в страны Ближнего Востока. Партнеры из ОАЭ будут закупать московские мясные полуфабрикаты, мед и батончики.

Кроме того, в этом году на выставке Gulfood 2023 в Дубае впервые продемонстрировали продукты питания из Москвы, а на Inotex в Иране — высокотехнологичные разработки.

Подать заявку на участие в деловых мероприятиях можно на сайте МЭЦ.

Ранее Сергунина сообщила, что стартапы Москвы представят на встрече альянса цифровых инноваций G20 в Индии. Среди них есть разработки в области финансовых технологий, здравоохранения и безопасности цифровой инфраструктуры.