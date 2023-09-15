15 сентября 2023, 17:20
Московский зоопарк запустил акцию по сбору урожая для животных
Традиционный осенний сбор урожая для животных объявили в Московском зоопарке
Московский зоопарк объявил о старте «Тыквенно-кукурузной фиесты». Администрация заявила о начале традиционного сбора осеннего урожая. О том, что они примут в дар от горожан, написала пресс-служба организации в Telegram-канале.
Администрация зоосада уточнила, что урожай будут принимать до конца ноября. Все желающие могут принести тыкву, кабачки, кукурузу, желуди и многое другое.
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Все эти лакомства пойдут на обогащение среды обитания для животных. Например, в большие тыквы спрячут корма для хищников, из маленьких сделают уютные укрытия для мышей, а кабачки отдадут гривистым волкам.
Птицам орнитологи посоветовали принести дикие ягоды: боярышник, калину, барбарис и многое другое. Дары можно отнести по адресу: Большая Грузинская улица, дом № 1, строение 103.
Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка.
Зоопарки
Москва 2023
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