Москва 15 сентября 2023, 17:20 Московский зоопарк запустил акцию по сбору урожая для животных Традиционный осенний сбор урожая для животных объявили в Московском зоопарке Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Московский зоопарк объявил о старте «Тыквенно-кукурузной фиесты». Администрация заявила о начале традиционного сбора осеннего урожая. О том, что они примут в дар от горожан, написала пресс-служба организации в Telegram-канале.

Администрация зоосада уточнила, что урожай будут принимать до конца ноября. Все желающие могут принести тыкву, кабачки, кукурузу, желуди и многое другое.

Реклама

Все эти лакомства пойдут на обогащение среды обитания для животных. Например, в большие тыквы спрячут корма для хищников, из маленьких сделают уютные укрытия для мышей, а кабачки отдадут гривистым волкам.

Птицам орнитологи посоветовали принести дикие ягоды: боярышник, калину, барбарис и многое другое. Дары можно отнести по адресу: Большая Грузинская улица, дом № 1, строение 103.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился детеныш домашнего яка.