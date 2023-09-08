Москва 08 сентября 2023, 10:13 Московский зоопарк пополнили бинтуронги Пара бинтуронгов поселилась в Московском зоопарке Фото: freepik.com

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В Московском зоопарке поселили пару бинтуронгов — самца Зефира и самку Фиону. В перспективе они дадут потомство, но из-за их юного возраста пока об этом говорить рано, сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

«Два бинтуронга прибыли в августе 2023 года в Московский зоопарк: самец Зефир и самка Фиона. В перспективе — это размножающаяся пара, но пока об этом говорить рано в силу возраста — каждому еще только год», — уточнили представители зоопарка.

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Бинтуронги успели освоиться на новом месте, сейчас они изучают территорию. Животные любят лазить, поэтому в вольере создали все возможности, чтобы они могли взбираться на шесть-семь метров вверх. Для бинтуронгов высота имеет большую ценность, так как они наблюдают оттуда за посетителями, будучи скрыты сами.

Благодаря этому животные чувствуют себя в безопасности и активнее проявляют свое природное поведение. Кроме того, в вольере есть деревья, лазилки и кусты. Зефир и Фиона выходят на прогулку, как правило, после 17:00. Бинтуронги особенно активны ближе к ночи. В это время можно услышать их звуки, которые напоминают хохот или рычание.

Ранее Московский зоопарк временно закрыл павильон «Фауна Китая». Проход ограничили почти на два месяца из-за появления потомства у больших панд.