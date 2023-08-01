Москва 01 августа 2023, 11:48 Московский зоопарк изменил график работы Московский зоопарк сократил время работы на час с 1 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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С 1 августа в Московском зоопарке изменился график работы. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Теперь посетить зоопарк можно с 7:30 и до 21:00, однако вход на территорию, терминалы и дежурные кассы будет открыт только до восьми вечера.

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«Обратите внимание на режим работы входов в зоопарк. До 20:00 посетители могут зайти через Главный вход, вход у Детского зоопарка (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 43), у метро „Баррикадная“ (улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3)», — пояснили на сайте зоопарка.

Также в зоопарке работают дополнительные входы, открытые с десяти утра и до шести вечера:

улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103;

около пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию;

улица Красная Пресня, дом 4, по выходным и праздничным дням.

Ранее в Московском зоопарке отметили праздник «День рождения панды» — площадки рядом с вольерами панд Жуи и Диндин украсили бумажными фонариками, а для посетителей провели познавательную программу, посвященную черно-белым медведям.