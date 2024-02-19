Москва 19 февраля 2024, 17:00 Московский зоопарк показал побег Катюши из большого вольера Панда Диндин из Московского зоопарка затащила Катюшу в вольер, но та сбежала

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В Московском зоопарке продолжается нелегкое воспитание своенравной панды Катюши. Она в очередной раз сбежала из большого вольера, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Катюша, как, не хочешь идти в вольер? Я настаиваю. Под тяжелую лапу Диндин лучше не попадать», — написала она.

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На видео попала очередная попытка большой панды приучить дочь к большому вольеру. Диндин за шкирку затащила Катюшу на свою территорию, но уже спустя считаные минуты медвежонок направился к своей лесенке. Мать схватила зубами детеныша, но тот все равно ускользнул. Терпение Диндин закончилось, и она ушла в свой вольер.

Комментаторы под видео заметили, что мама-панда не теряет надежду. Также они посоветовали заманить Катюшу в большой вольер, положив туда игрушки и лакомство.

Ранее специалисты зоосада запечатлели нежные поцелуи панд Катюши и Диндин. Детеныш обнял мать и начал ее целовать. Та наклонила голову и принялась вылизывать ушки дочери.