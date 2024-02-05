Москва 05 февраля 2024, 09:42 Московский зоопарк подготовил мероприятия в честь юбилея Московский зоопарк представит программу в феврале и марте в честь юбилея

Читать 360tv в

Московский зоопарк 12 февраля отметит 160-летие. В честь праздника для посетителей подготовили специальную программу, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Московский зоопарк, один из старейших в Европе, был основан в 1864 году. Тогда в нем находилось около 300 обитателей, а сегодня их количество выросло до восьми тысяч», — отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Реклама

Для детей и взрослых в зоосаде ученые проведут несколько встреч, посвященных животным. Лекции состоятся в детском лектории 10, 17 и 24 февраля, а также 2 и 9 марта. Ведущий зоолог 10 февраля расскажет о мануле, который на протяжении 30 лет остается символом и талисманом зоопарка. Слушатели узнают историю появления второго названия животного — палласов кот, почему его практически невозможно приручить и как зимует животное.

Лекцию об особенностях жизни оленей можно будет послушать 17 февраля. Ознакомиться с увлекательным миром фауны Южной Америки предложат 24 февраля. Ведущий зоолог террариума Московского зоопарка 2 марта расскажет гостям о рептилиях, в том числе о питонах, не уступающих по величине анаконде. Заключительную лекцию цикла «Зоопарк крупным планом» можно будет посетить 9 марта. Слушатели узнают о птицах, которые не только летают, но и передвигаются по земле и воде.

Порядка 1500 детенышей родились в Московском зоопарке за прошедший год. Среди них — панды, капибары, пингвины и многие другие.