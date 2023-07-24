Москва 24 июля 2023, 14:18 Московский зоопарк из-за непогоды закрыл два дополнительных входа Московский зоопарк временно закрыл два дополнительных входа из-за дождя Сайт мэра и правительства Москвы

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Два дополнительных входа в Московский зоопарк решили закрыть из-за дождя. Об этом сообщили в Telegram-канале зоосада.

«В связи с погодными условиями мы временно закрываем дополнительные входы в Зоопарк», — говорится в сообщении.

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Москвичей и гостей столицы предупреждают, что входы не будут работать неподалеку от серых волков — улица Большая Грузинская, дом 1, строение 103. А также нельзя будет зайти и выйти у пешеходного перехода рядом с мостом со Старой на Новую территорию. Ограничения продлятся до прекращения дождя.

По прогнозам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, 24 июля к 18 часам основная зона дождя сместится на восток, в Москве вновь проглянет солнце, и потеплеет до +20 градусов.

Ранее Московский зоопарк принял самца носухи по имени Снифф, спасенного от контрабандистов. Предположительно, он долгое время жил в маленькой клетке размером метр на метр.