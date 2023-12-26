Москва 26 декабря 2023, 10:24 Московский завод выпустил более 42 тысяч километров кабелей в 2023 году Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный завод «Спецкабель», имеющий статус промышленного комплекса, в 2023 году нарастил производство на 24%. Предприятие выпустило более 42 тысяч километров изделий. Этого объема хватит, чтобы обернуть Землю по экватору, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

На сегодняшний день на заводе выпускают специальные кабели, сборки и огнестойкие линии разного назначения. Предприятие работает уже 26 лет.

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По словам Овчинского, в Москве около 20 заводов выпускают кабельно-проводниковую продукцию. На этих предприятиях работают порядка трех тысяч специалистов. Компании регулярно наращивают производственные мощности за счет внедрения высокотехнологичных решений и увеличивают объемы выпуска продукции.

Один из ведущих кабельных заводов — «Спецкабель» — изготовил свыше 42 тысяч километров изделий в 2023-м, что на 24% превышает показатели прошлого года. Объема хватит, чтобы обернуть Землю по экватору. Владислав Овчинский

Компания достигла динамичного роста благодаря собственным инвестициям и поддержке города. С 2021 года «Спецкабель» имеет статус промышленного комплекса. Это позволяет предприятию снижать региональную ставку налога на прибыль, в два раза сокращать налог на имущество, на 80% — земельный налог. С марта прошлого года завод включили в список системообразующих организаций страны.

«Спецкабель» не только наращивает производство, но и номенклатуру изделий. Вице-президент группы компаний Сергей Лобанов отметил, что в прошлом году завод выпускал два-три миллиона маркоразмеров кабелей. При этом уже в 2023-м — несколько десятков миллионов. Основную часть из них составляет уникальная продукция.

«Мы повысили объемы переработки меди с 90 до 105 тонн в месяц, увеличили число сотрудников на 10% и приступили к серийному производству оптических кабелей универсального назначения», — подчеркнул он.

По его словам, эти кабели можно использовать почти в любом месте. Также предприятие активно наращивает долю российского сырья и модернизирует производство.

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