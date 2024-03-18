Москва 18 марта 2024, 07:21 Московский завод «Спецкабель» увеличил выпуск продукции на 63% в 2023 году Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Имеющий статус промышленного комплекса московский завод «Спецкабель» в 2023 году увеличил объем производства на 63% и выпустил более 15 тысяч соединителей, переходов и кабельных сборок. Эту продукцию используют в производстве самолетов, беспилотников и космических аппаратов. Об этом рассказал министр правительства Москвы и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что созданные в российской столице условия комфортного бизнес-климата и меры системной поддержки помогают промышленным предприятиям развиваться, расширять площадки и увеличивать объемы выпуска, выводя на рынок высокотехнологичную продукцию.

Реклама

«В 2023 году московский промышленный комплекс произвел свыше 15 тысяч кабельных сборок, которые используются при изготовлении воздушных судов и космических аппаратов. Это на 63% больше показателей 2022 года», — рассказал Владислав Овчинский.

Московский завод выпускает на рынок большой диапазон коаксиальных кабельных сборок, изготовленных по современных технологиям, а также соединители и переходы из высокотехнологичных диэлектрических материалов, устойчивых к высокой температуре и воздействию радиации.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Все изделия проходят жесткий контроль качества. Благодаря их надежности их используют в авиационном, космическом, атомном и медицинском секторах промышленности.

«Мы зарекомендовали себя как производитель не только кабелей специального назначения, но и высококачественных соединителей, переходов и кабельных сборок, в том числе по индивидуальным требованиям заказчика», — рассказал вице-президент завода «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Он подчеркнул, что выпуск продукции по стандартам клиента возможен благодаря наличию у предприятия собственного конструкторского бюро и испытательного центра.

Кроме того, с 2021 года завод получил специальный статус промышленного комплекса, который позволил ему экономить на налогах около четырех миллионов рублей в год. Дополнительные средства предприятие направило на развитие и расширение выпуска продукции.

Имеющие статус промышленного комплекса московские предприятия платят налог на прибыли по ставке 13,5%. Сумма начислений за недвижимое имущество составляет половину от исчисленного, а земельный налог — 20%. Кроме того, для них предусмотрена льготная арендная ставка на землю в размере 0,3% от кадастровой стоимости.

В Москве действует комплекс мер для повышения инвестиционной привлекательности города для промышленных компаний. Для предпринимателей действуют более 20 системных мер поддержки, включая целевые займы и субсидии.

Каждый год в Москве появляются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых, производящих различные товары и внедряющих инновационные подходы к выпуску.