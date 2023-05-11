Москва 11 мая 2023, 13:01 Московский завод поставил свыше 40 тысяч деталей кузова для кроссоверов из Китая Ефимов: московский завод поставил свыше 40 тыс. деталей кузова для кроссоверов из КНР РИА «Новости»

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Компания «Альфа Автоматив Техноложиз», занятая производством автомобильных компонентов, с марта по апрель 2023 года поставила 40,1 тысячи кузовных деталей для собираемых в России кроссоверов из КНР. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова привели на сайте столичной мэрии.

Предприятие заключило договор о сотрудничестве с заводом из Тулы «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус». «Альфа Автоматив Техноложиз» по соглашению должно будет выпускать 106 разных кузовных компонентов для кроссоверов HAVAL, HAVAL F7 и Jolion b.

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«В феврале предприятие начало выпускать комплектующие для этих машин и в конце месяца отгрузило первую партию. Завод активно наращивает объемы производства. В частности, в марте было поставлено 7,5 тысячи компонентов, а в апреле — уже более 32 тысяч», — сообщил Ефимов.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что в мае ожидается увеличение в два раза показателей апреля. Компания намерена к марту 2024-го выпускать ежегодно 6,5 миллиона деталей.

«Для увеличения оборотов на заводе планируют ввести новые производственные мощности и до середины мая 2023 года запустить линии из пяти одиночных прессов для изготовления малых компонентов кузова», — добавил Овчинский.

Объемы производства «Альфа Автоматив Техноложиз» увеличивает при поддержке города. Компания в рамках масштабного инвестпроекта в декабре 2022 года открыла новое производство. Московские власти дали застройщику участок в 3,25 гектара без торгов. Благодаря этому на заводе сейчас трудятся свыше 300 человек.

Гендиректор организации Зоригто Саханов поделился, что «Альфа Автоматив Техноложиз» собирается наращивать объемы производства для локализации до 50% кузова машин HAVAL Jolion.