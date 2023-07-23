Москва 23 июля 2023, 16:17 Московский завод наладил импортозамещение компонента для реактора ледоколов Собянин: в Москве начали производить отечественные компоненты для реакторов ледоколов Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в рекордные сроки разработали и начали производить важные комплектующие для реакторов атомных ледоколов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Компоненты системы безопасности реактора раньше приобретались в Европе. Однако теперь эти компоненты производятся в России — их разработали всего за четыре месяца, а к концу этого года такие компоненты будут стоять на всех отечественных атомных ледоколах.

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По словам Собянина, завод-производитель пользуется программами помощи со стороны властей.

«Город поддерживает производителя. Предприятие имеет статус промышленного комплекса, который дает налоговые льготы. Сэкономленные средства завод может направить на собственное развитие», — заявил мэр.

Ранее на сайте главы города рассказали об опыте косметической компании, оптимизировавшей производство при помощи нацпроекта «Производительность труда».