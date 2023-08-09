09 августа 2023, 09:22
Московский завод модернизирует производство, чтобы нарастить выпуск автокомпонентов
Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» нарастит производство автокомпонентов
Столичный завод «Альфа Автоматив Техноложиз» модернизирует производство. Это позволит предприятию наладить выпуск новых автомобильных компонентов и в целом нарастить объемы производства. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Московский завод „Альфа Автоматив Техноложиз“ приступает к модернизации оборудования и его адаптации к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion», — уточнил он.
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В настоящий момент на заводе вводят в эксплуатацию новую линию из пяти 250-тонных прессов. По словам Овчинского, эти нововведения помогут предприятию увеличить объемы выпуска деталей с 12 до 17 миллионов штук в год.
Генеральный директор предприятия Зоригто Саханов отметил, что вся выпускаемая продукция отвечает стандартам мирового автомобилестроения.
Помимо создания новой производственной линии, на заводе стартовал процесс перезапуска производства деталей кузова для отечественных авто Lada Largus.
Завод «Альфа Автоматив Техноложиз» запустил производство в декабре 2022 года в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. На предприятии выпускают кузовные детали для легковых машин и коммерческого транспорта. Продукцию столичного завода поставляют на автосборочные предприятия по всей России и за рубежом.
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