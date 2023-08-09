Москва 09 августа 2023, 09:22 Московский завод модернизирует производство, чтобы нарастить выпуск автокомпонентов Московский завод «Альфа Автоматив Техноложиз» нарастит производство автокомпонентов Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный завод «Альфа Автоматив Техноложиз» модернизирует производство. Это позволит предприятию наладить выпуск новых автомобильных компонентов и в целом нарастить объемы производства. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московский завод „Альфа Автоматив Техноложиз“ приступает к модернизации оборудования и его адаптации к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion», — уточнил он.

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В настоящий момент на заводе вводят в эксплуатацию новую линию из пяти 250-тонных прессов. По словам Овчинского, эти нововведения помогут предприятию увеличить объемы выпуска деталей с 12 до 17 миллионов штук в год.

Генеральный директор предприятия Зоригто Саханов отметил, что вся выпускаемая продукция отвечает стандартам мирового автомобилестроения.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Помимо создания новой производственной линии, на заводе стартовал процесс перезапуска производства деталей кузова для отечественных авто Lada Largus.

Завод «Альфа Автоматив Техноложиз» запустил производство в декабре 2022 года в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. На предприятии выпускают кузовные детали для легковых машин и коммерческого транспорта. Продукцию столичного завода поставляют на автосборочные предприятия по всей России и за рубежом.