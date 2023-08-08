Москва 08 августа 2023, 10:27 Московский воздух в июле стал в 1,2 раза чище, чем в прошлом году Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве снизились в 1,2 раза из-за дождей Сайт мэра и правительства Москвы

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Содержание вредных частиц в воздухе столицы в июле сократилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Этому способствовала дождливая и прохладная погода, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Несмотря на отдельные кратковременные периоды ослабления условий рассеивания среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне», — уточнил он.

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Заммэра добавил, что состояние московского воздуха находится под особым контролем. Круглые сутки работают 56 автоматических станций, оснащенных современным высокоточным оборудованием.

«В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ», — подчеркнул Бирюков.

По его словам, за последнее десятилетие содержание оксида углерода сократилось в 1,3 раза, диоксида азота — в 1,1 раза, оксида азота — в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 — в 1,4 раза.

Глава ведомства отметил, что при создании Единой системы экологического мониторинга Москвы и области в 2021 году в ближнем Подмосковье установили и ввели в эксплуатацию 15 автоматических станций контроля.

Ранее москвичам пообещали небольшой дождь и до +27 градусов во вторник. Помимо этого, в столице будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров до среды.