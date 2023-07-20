Москва 20 июля 2023, 12:34 Московский воздух в июле стал чище, чем год назад Заммэра Москвы Бирюков: столичный воздух в июле стал чище, чем был в прошлом году РИА «Новости»

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Качество московского воздуха, по сравнению с прошлым годом, улучшилось благодаря удачным погодным условиям и работе городских служб. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, умеренно жаркий июнь и интенсивные дожди впоследствии создали отличные условия для очищения воздуха в столице.

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«Это способствовало сохранению необходимых условий рассеивания, поэтому среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне», — пояснил Бирюков.

Помимо этого, в Москве непрерывно работает 56 автоматических станций контроля воздуха. Оснащенные самым высокоточным оборудованием, они постоянно отслеживают даже минимальные изменения. Так, снижение концентраций загрязняющих веществ по сравнению с июнем прошлого года составило в среднем 6%, а по сравнению с июнем 2021 года — 15%.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в четверг жителей столицы ждут небольшие осадки, облачность и потепление до 20-22 градусов.